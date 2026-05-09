В Нью-Дели прошел "Бессмертный полк"

Участники прошли по центральной части Нью-Дели с портретами своих родственников, сражавшихся во Второй мировой войне. В ходе мероприятия они развернули 81-метровую Георгиевскую ленту, состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной индийским военнослужащим, награжденным советскими и российскими орденами, и было торжественно представлено пламя из Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.