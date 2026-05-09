В Нью-Дели прошел "Бессмертный полк"

08:58 09.05.2026 (обновлено: 10:16 09.05.2026)
В Нью-Дели прошла акция "Бессмертный полк" к 81-й годовщине Победы

© Фото : Посольство России в Индии/TelegramШествие "Бессмертный полк" в Нью-Дели
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", посвященная 81-й годовщине Победы, традиционно прошла в индийской столице Нью-Дели, сообщает посольство России в Индии.
"По случаю Дня Победы в Нью-Дели прошла традиционная ежегодная акция "Бессмертный полк", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что в мероприятии принимали участие советник-посланник российского посольства Роман Бабушкин, руководитель представительства Россотрудничества в Индии Елена Ремизова, представители российских организаций в Индии, а также российские и индийские граждане и их семьи.
Участники прошли по центральной части Нью-Дели с портретами своих родственников, сражавшихся во Второй мировой войне. В ходе мероприятия они развернули 81-метровую Георгиевскую ленту, состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной индийским военнослужащим, награжденным советскими и российскими орденами, и было торжественно представлено пламя из Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Также была организована фотовыставка, посвященная вкладу индийцев в Победу во Второй мировой войне. Мероприятие завершилось праздничным концертом.
В миреНью-ДелиИндияРоссияЕлена РемизоваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)День Победы — 2026
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
