Сопрезидент Никарагуа почтила память героев СССР в преддверии Дня Победы

04:40 09.05.2026 (обновлено: 04:41 09.05.2026)
Сопрезидент Никарагуа Мурильо почтила память героев СССР в преддверии Дня Победы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Архивное фото
  • Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отдала дань подвигу героев из Советского Союза.
  • В Манагуа пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы, включая шествие «Бессмертного полка».
  • Мурильо назвала предстоящие дни временем благодарности за мир и памятью о героях, чья жертва способствовала окончанию Второй мировой войны.
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отдала дань подвигу героев из Советского Союза и сообщила о проведении в Манагуа памятных мероприятий в честь Дня Победы.
Манагуа завтра мы будем чтить героев Советского Союза, "Бессмертные полки", пройдет торжественная сессия в национальной ассамблее, чтобы отдать почести миллионам героев, которые своим мужеством, решимостью и жертвой положили конец Второй мировой войне, нацизму и фашизму", - заявила Мурильо в эфире Canal 4.
По ее словам, в Манагуа после заседания парламента пройдет шествие "Бессмертного полка" на Площади Революции, а также показ фильма, посвященного Победе, в Национальной синематеке и другие памятные мероприятия.
Мурильо назвала предстоящие дни временем благодарности за мир, которым живет Никарагуа, и временем памяти о героях, чья жертва способствовала окончанию Второй мировой войны.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
