Сопрезидент Никарагуа почтила память героев СССР в преддверии Дня Победы

МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отдала дань подвигу героев из Советского Союза и сообщила о проведении в Манагуа памятных мероприятий в честь Дня Победы.

По ее словам, в Манагуа после заседания парламента пройдет шествие "Бессмертного полка" на Площади Революции, а также показ фильма, посвященного Победе, в Национальной синематеке и другие памятные мероприятия.