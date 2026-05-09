В Нидерландах прошло шествие "Бессмертного полка"
16:05 09.05.2026 (обновлено: 16:36 09.05.2026)
В Нидерландах прошло шествие "Бессмертного полка"

В Нидерландах прошло многотысячное шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости — Шествие "Бессмертного полка" на территории военного мемориала "Советское поле славы" в Нидерландах
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нидерландах на территории военного мемориала "Советское поле славы" под Лесденом прошло шествие "Бессмертного полка".
  • Участники принесли с собой портреты родственников-ветеранов, георгиевские ленточки, красные гвоздики, флаги СССР и Знамя Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многочисленное шествие "Бессмертного полка" прошло в День Победы на территории военного мемориала "Советское поле славы", где захоронены советские воины, под нидерландским городом Лесден, сообщила РИА Новости участница акции Наталья Воронцова.
Участники "Бессмертного полка" с портретами воевавших родственников, георгиевскими ленточками и красными гвоздиками собрались в День Победы на территории мемориала "Советское поле славы" под Лёсденом.
"Памятное мероприятие началось с поминальной службы у памятника на "Советском поле славы", после чего состоялось шествие "Бессмертного полка". Людей было очень много, несмотря на то, что дата некруглая - пришли и соотечественники, и граждане бывших союзных республик, и голландцы", - рассказала Воронцова.
Она отметила, что участники шествия принесли с собой флаги СССР и Знамя Победы, некоторые из них напевали песни военного времени.
"Акция прошла очень организованно и слаженно, без провокаций", - добавила она.
После возложения цветов участники акции почтили память павших советских воинов минутой молчания. Завершилось шествие у памятника "Кудрист", посвященного 77 расстрелянным немцами советским солдатам.
Мемориальный комплекс "Советское поле Славы" был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Поддержанием и улучшением мемориального комплекса занимается фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), основанный 29 января 2010 года.
