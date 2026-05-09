03:08 09.05.2026
Многие страны маскируют нацизм под патриотизм, заявили в Госдуме

Здание Госдумы РФ
ДАЛЯНЬ (Китай), 9 мая – РИА Новости. Многие страны стали маскировать нацизм и фашизм под патриотические движения, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
"Голос России слышен, это подчеркивается и большой поддержкой большого числа стран на Генассамблее ООН, когда мы выносим резолюции по противодействию возрождению нацизма и фашизма, это очень важно", - заявил Чернышов в ответ на вопрос о том, насколько силен в мире голос РФ, когда она противостоит возрождению нацизма.
По его словам, "нужно постоянно поднимать эти темы, потому что нацизм и фашизм для многих стран - удобная маскировка каких-то патриотических движений".
"Но они не возрождают патриотизм, они воссоздают тоталитарную идеологию нацизма, они тем самым уничтожают все, что есть другое, они навязывают культ своего режима, то, что сейчас происходит на Украине", - указал он.
И Россия, отметил Чернышов, "достаточно эффективно борется с этим, не сидит сложа руки, потому что Россия как никто другой знает, к чему может привести нацизм и фашизм и в прошлом, и в современных проявлениях, поэтому для нас это все вопрос жизненный".
Серия торжественных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит 7-9 мая на советском воинском мемориале в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур). В частности, состоялись акции "Бессмертный полк" и "Звезда памяти", прошел субботник "Память поколений", в котором приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве РФ в КНР, студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна "Паллада".
