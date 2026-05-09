Рейтинг@Mail.ru
Свояк Гитлера Герман Фегелейн скрылся в Бразилии, утверждает историк - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 09.05.2026
Свояк Гитлера Герман Фегелейн скрылся в Бразилии, утверждает историк

Бурини: свояк Гитлера Фегелейн не был расстрелян, он скрылся в Бразилии

© РИА Новости / Дмитренко | Перейти в медиабанкГород Сан-Паулу
Город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Дмитренко
Перейти в медиабанк
Город Сан-Паулу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Историк Педро Бурини утверждает, что свояк Адольфа Гитлера Герман Фегелейн не был расстрелян в 1945 году, а скрылся в Бразилии.
  • По словам историка, тело генерал-лейтенанта СС Фегелейна не было найдено, а изображенный на послевоенных фотографиях житель Сан-Паулу на 90% похож на мужа младшей сестры Евы Браун.
  • Бурини заявил, что Фегелейн, предположительно, въехал в Бразилию в 1963 году по поддельным документам и скончался в 2008 году.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Свояк Адольфа Гитлера Герман Фегелейн в действительности не был расстрелян в 1945 году, а скрылся в бразильском Сан-Паулу, заявил РИА Новости историк Педро Бурини.
"У нас есть серьезные основания полагать, что Герман Фегелейн скрылся в Бразилии", - сказал он.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Румынии на еврейском кладбище обнаружили могилу Адольфа Гитлера
6 мая, 22:55
Бурини отметил, что тело генерал-лейтенанта СС Фегелейна не было найдено. По его словам, изображенный на послевоенных фотографиях житель Сан-Пулу на 90% похож на мужа младшей сестры Евы Браун.
Также историк сообщил, что была проведена почерковедческая экспертиза, подтверждающая гипотезу, что именно Фегелейн провел последние годы своей жизни в Бразилии.
Бурини заявил, что свояк Гитлера, предположительно, въехал в Бразилию в 1963 году по поддельным документам вместе со своей супругой, жил скрытно и скончался в 2008 году.
Генерал-лейтенант СС Герман Фегелейн был мужем сестры Евы Браун. По официальной версии, был расстрелян 28 апреля 1945 года по обвинению в заговоре против фюрера.
Город Сорокаба недалеко от Сан-Пауло - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Режиссер рассказал о поиске бежавших в Латинскую Америку нацистов
30 апреля, 02:31
 
В миреБразилияСан-Паулу (город)Адольф Гитлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала