Свояк Гитлера Герман Фегелейн скрылся в Бразилии, утверждает историк

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Свояк Адольфа Гитлера Герман Фегелейн в действительности не был расстрелян в 1945 году, а скрылся в бразильском Сан-Паулу, заявил РИА Новости историк Педро Бурини.

"У нас есть серьезные основания полагать, что Герман Фегелейн скрылся в Бразилии", - сказал он.

Бурини отметил, что тело генерал-лейтенанта СС Фегелейна не было найдено. По его словам, изображенный на послевоенных фотографиях житель Сан-Пулу на 90% похож на мужа младшей сестры Евы Браун.

Также историк сообщил, что была проведена почерковедческая экспертиза, подтверждающая гипотезу, что именно Фегелейн провел последние годы своей жизни в Бразилии

Бурини заявил, что свояк Гитлера , предположительно, въехал в Бразилию в 1963 году по поддельным документам вместе со своей супругой, жил скрытно и скончался в 2008 году.