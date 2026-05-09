Жена нациста привезла в Бразилию мыло из жира узников, рассказал историк
07:48 09.05.2026
Жена нациста Герхардта привезла в Бразилию мыло из жира узников Освенцима

Бараки концлагеря Освенцим. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена нациста Вольфганга Герхардта Рут привезла в Бразилию мыло, сделанное в 1943 году из жира узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
  • Концлагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года.
  • В 1941–1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жена нациста Вольфганга Герхардта Рут привезла в Бразилию мыло, сделанное в 1943 году из жира узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау", рассказал РИА Новости историк Педро Бурини.
"Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников "Аушвиц-Биркенау", - рассказал собеседник агентства, написавший книгу о главвраче этого концлагеря Йозефе Менгеле "Ангел смерти в Серра-Негра".
Бурини отметил, что для беглых нацистов это был "каприз", символ унижения их врагов, об которых те продолжают вытирать руки спустя годы.
Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный неподалеку от Освенцима, был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.
Нацистский преступник Менгеле скрывался в Бразилии под именем Герхардта, который, отправляясь в Европу, оставил "ангелу смерти" свои документы.
