Жена нациста привезла в Бразилию мыло из жира узников, рассказал историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Жена нациста Вольфганга Герхардта Рут привезла в Бразилию мыло, сделанное в 1943 году из жира узников концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

Концлагерь «Аушвиц-Биркенау» был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года.

В 1941–1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жена нациста Вольфганга Герхардта Рут привезла в Бразилию мыло, сделанное в 1943 году из жира узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау", рассказал РИА Новости историк Педро Бурини.

"Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников "Аушвиц-Биркенау", - рассказал собеседник агентства, написавший книгу о главвраче этого концлагеря Йозефе Менгеле "Ангел смерти в Серра-Негра".

Бурини отметил, что для беглых нацистов это был "каприз", символ унижения их врагов, об которых те продолжают вытирать руки спустя годы.

Нацистский концлагерь "Аушвиц-Биркенау", расположенный неподалеку от Освенцима , был освобожден частями Красной армии 27 января 1945 года. В 1941-1945 годах в лагере были уничтожены около 1,4 миллиона человек, большинство которых составляли евреи, а также поляки, цыгане и советские военнопленные. В 1947 году на месте бывшего концлагеря был основан мемориальный музей.