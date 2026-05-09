Минобороны зафиксировало 8970 нарушений режима прекращения огня

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 8,9 тысячи нарушений режима прекращения огня зафиксировано в зоне СВО во время объявленного перемирия, сообщает Минобороны России.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

"Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом противник нанес 7151 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинские дроны совершили налеты на Крым, Адыгею, Чечню, Пермский, Ставропольский и Краснодарский края, а также на Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Московскую, Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области.