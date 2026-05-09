Бойцам 6-й армии "Севера" вручили награды на линии фронта

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащим 6-й гвардейской общевойсковой армии "Севера" в преддверии Дня Победы вручили награды непосредственно на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Комиссар".
"Военнослужащим подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в преддверии Дня Победы были вручены ведомственные и государственные награды. В связи с сохраняющейся опасностью ударов со стороны боевиков ВСУ награды были переданы командованию подразделений и награждение прошло практически на линии боевого соприкосновения на местах боевого дежурства", - сказал собеседник агентства.
"Комиссар" отметил, что любые награды заметно поднимают боевой дух военнослужащих, особенно накануне такого значимого праздника, как День Победы.