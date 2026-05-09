Бойцов 11-го корпуса "Севера" наградили у мемориала Курской битвы

Медаль ордена "За Заслуги перед Отечеством". Архивное фото

БЕЛГОРОД, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" провели торжественное возложение и награждение у мемориального комплекса "В честь героев Курской битвы", сообщил РИА Новости рядовой "Вектор".

"В преддверии Дня Победы государственными и ведомственными наградами были удостоены военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". Для проведения торжественного мероприятия был выбран мемориальный комплекс "В честь героев Курской битвы", - рассказал "Вектор", удостоенный ордена Святого Георгия.

Он подчеркнул, что в церемонии приняли участие отличившиеся бойцы различных подразделений, выполнявшие специальные задачи на харьковском направлении. Место для награждения выбрали символично - военнослужащие возложили цветы и венки к Вечному огню. Собеседник агентства заявил, что военные выполняют свой долг ради мирного будущего своих семей.