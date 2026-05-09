Военные МВО провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" - РИА Новости, 09.05.2026
18:23 09.05.2026
Военные МВО провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Архивное фото
  • Военнослужащие Московского военного округа провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" в 19 регионах России.
  • В рамках акции проехали колонны брендированных военных автомобилей разных эпох, из которых звучали песни военных и послевоенных лет.
  • Военнослужащие проехали свыше 5 тысяч километров, и на каждой остановке их тепло встречали.
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие Московского военного округа провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" в 19 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.
"В День Победы в 19 субъектах Российской Федерации состоялась акция "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" В рамках акции по городам России, где дислоцируются соединения и воинские части Московского военного округа, проехали в составе колонн брендированные военные автомобили разных эпох, из которых прозвучали песни военных и послевоенных лет", - сообщили в пресс-службе округа.
Уточняется, что всего военнослужащие проехали свыше 5 тысяч километров. Колонны двигались под песни военных лет.
"На каждой остановке к машинам подходили жители городов, сел, деревень, тепло встречали военнослужащих, подпевали им песни, а также устраивали танцы", - дополнили в пресс-службе.
