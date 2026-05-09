Военные МВО провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!"

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие Московского военного округа провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" в 19 регионах России.

В рамках акции проехали колонны брендированных военных автомобилей разных эпох, из которых звучали песни военных и послевоенных лет.

Военнослужащие проехали свыше 5 тысяч километров, и на каждой остановке их тепло встречали.

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие Московского военного округа провели акцию "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" в 19 регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВО.

« "В День Победы в 19 субъектах Российской Федерации состоялась акция "День Победы – праздник в сердце каждого из нас!" В рамках акции по городам России , где дислоцируются соединения и воинские части Московского военного округа, проехали в составе колонн брендированные военные автомобили разных эпох, из которых прозвучали песни военных и послевоенных лет", - сообщили в пресс-службе округа.

Уточняется, что всего военнослужащие проехали свыше 5 тысяч километров. Колонны двигались под песни военных лет.