Москалькова отметила стойкость участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы.
- Москалькова отметила, что участники специальной военной операции продолжают традиции отцов и дедов.
- По словам Москальковой, стойкость участников специальной военной операции — прямое продолжение подвига 1945 года.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что участники специальной военной операции продолжают традиции отцов и дедов, а их стойкость - прямое продолжение подвига 1945 года.
"От всего сердца поздравляю с Днём Великой Победы! 9 мая – не просто страница календаря, это день памяти, благодарности и нравственного долга перед теми, кто ценой своих жизней отстоял нашу свободу и независимость", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Омбудсмен отметила, что сейчас, как никогда раньше, перед лицом новых угроз и попыток исказить историю, стереть героические страницы прошлого, россияне осознают истинную ценность Дня Победы.
"Наши воины – участники специальной военной операции – продолжают славные традиции отцов и дедов, мужественно и решительно борются с неонацизмом и фашизмом во имя сохранения мира, безопасности и счастливой жизни для наших детей. Их стойкость – прямое продолжение подвига 1945 года", - подчеркнула Москалькова.