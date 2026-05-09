Москалькова отметила стойкость участников СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что участники специальной военной операции продолжают традиции отцов и дедов, а их стойкость - прямое продолжение подвига 1945 года.