Эксперт рассказала, как отличить настоящего газовщика от мошенника

- Под видом работников МОСГАЗа в квартиры москвичей все чаще пытаются проникнуть мошенники, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
- По ее словам, настоящий сотрудник МОСГАЗа обязан показать удостоверение с фото, гербом Москвы, логотипом, голограммой, печатью и другими элементами.
- О плановых проверках МОСГАЗ сообщает заранее, добавила аналитик.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Под видом работников МОСГАЗа в квартиры москвичей все чаще пытаются проникнуть мошенники. О том, как распознать злоумышленника, агентству “Прайм” рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
"Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет", — подчеркивает Иваткина.
Мошенники, как правило, ходят парой, торопят с решением, запугивают и навязывают платные услуги. Эксперт советует при малейших сомнениях не пускать незнакомцев в квартиру и звонить по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО).
