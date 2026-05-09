Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как отличить настоящего газовщика от мошенника - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 09.05.2026
Эксперт рассказала, как отличить настоящего газовщика от мошенника

Аналитик Иваткина: мошенники пытаются попасть в дома москвичей под видом МОСГАЗа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под видом работников МОСГАЗа в квартиры москвичей все чаще пытаются проникнуть мошенники, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
  • По ее словам, настоящий сотрудник МОСГАЗа обязан показать удостоверение с фото, гербом Москвы, логотипом, голограммой, печатью и другими элементами.
  • О плановых проверках МОСГАЗ сообщает заранее, добавила аналитик.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Под видом работников МОСГАЗа в квартиры москвичей все чаще пытаются проникнуть мошенники. О том, как распознать злоумышленника, агентству “Прайм” рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
По словам аналитика, настоящий сотрудник МОСГАЗа обязан показать удостоверение, на котором должны быть фото, герб Москвы, логотип, голограмма, печать и другие элементы. О плановых проверках организация всегда сообщает заранее — через объявления в подъездах или на сайте.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Юрист объяснила, как быть при обнаружении чужого кредита на свое имя
7 мая, 02:10
"Запомните: сотрудник МОСГАЗа во время проверки что-то продавать не будет", — подчеркивает Иваткина.
Мошенники, как правило, ходят парой, торопят с решением, запугивают и навязывают платные услуги. Эксперт советует при малейших сомнениях не пускать незнакомцев в квартиру и звонить по номеру 104 или в окружную службу внутридомового газового оборудования (ВДГО).
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Специалист назвал пять способов проверить звонок "из банка"
10 апреля, 02:17
 
ЖильеРоссияМария ИваткинаМоифинансы.рфОбществоМоскваМошенничествоМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала