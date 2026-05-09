Монсон объяснил важность Дня Победы в России и в мире - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
15:01 09.05.2026 (обновлено: 15:02 09.05.2026)
Монсон объяснил важность Дня Победы в России и в мире

Монсон назвал День Победы самым большим праздником в России и во всем мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал День Победы самым большим праздником в мире.
  • Джефф Монсон подчеркнул важность Дня Победы как дня памяти о том, как Советский Союз спас мир от фашизма.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал День Победы самым большим праздником в мире.
В субботу на Красной площади прошел военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«
"На мой взгляд, 9 мая - самый большой праздник в России и во всем мире. В этот день мы чтим память о том, как Советский Союз спас мир от фашизма, это очень важный день. Однажды я был на Красной площади в качестве гостя, наблюдал за прекрасным парадом, за танками и ракетами, за военными, проходящими маршем. Это была прекрасная церемония, которая символизировала победу. 27 миллионов людей отдали свои жизни, защищая не только СССР, но и весь мир от фашизма, поэтому мы никогда не забудем этот день", - сказал Монсон.
ЕдиноборстваДень Победы — 2026Джефф Монсон
 
