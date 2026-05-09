Участники СВО достойны своих предков, заявил Мишустин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участники СВО достойны своих предков, сокрушивших нацизм, они надежно защищают интересы и безопасность России, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении ветеранам с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Они (участники СВО - ред.) достойны своих предков, надежно защищают интересы и безопасность нашей страны", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер также пожелал ветеранам и их близким новых успехов, здоровья, счастья и благополучия.