Россияне восхищаются героизмом бойцов СВО, заявил Мишустин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что граждане РФ восхищаются героизмом и стойкостью бойцов СВО.

"Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции", - говорится в поздравлении.