Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 09.05.2026 (обновлено: 15:12 09.05.2026)
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны Украины

Минобороны: ВСУ нанесли удары дронами и артиллерией, несмотря на перемирие

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© REUTERS / NurPhoto/Dmytro Smolienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики продолжили атаки на позиции российских военных и гражданские объекты в регионах, несмотря на перемирие.
  • ВСУ совершили 1173 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 7151 удар БПЛА.
  • Всего в зоне СВО зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня.
  • Россия отреагировала зеркально.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинские боевики продолжили наносить удары по позициям российских военных и гражданским объектам в регионах, несмотря на перемирие, сообщили в Минобороны.
"За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела <...> из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Они нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов <...> и предприняли 12 атак на российские подразделения", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что всего в зоне СВО зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня.
Украинские дроны совершили налеты на Крым, Адыгею, Чечню, Пермский, Ставропольский и Краснодарский края, а также на Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Орловскую, Московскую, Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую и Курскую области.
Россия строго соблюдает режим перемирия, объявленного Владимиром Путиным с 8 по 9 мая, однако она зеркально отреагировала на его нарушение со стороны противника, добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреРеспублика АдыгеяРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
