ВСУ совершили 1173 обстрела позиций ВС России во время перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за время перемирия совершили 1 173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, сообщило Минобороны РФ.
Перемирие к Дню Победы, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось в 00.00 мск пятницы.
"За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", - говорится в сводке российского министерства.