Рейтинг@Mail.ru
Медведев без борьбы вышел в третий круг "Мастерса" - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:26 09.05.2026 (обновлено: 12:11 09.05.2026)
Медведев без борьбы вышел в третий круг "Мастерса"

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного "Мастерса" в Риме

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Риме.
  • Чешский теннисист Томаш Махач снялся с соревнования из-за болезни, поэтому Медведев автоматически прошел во второй круг.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче второго круга Медведев (7-й номер посева) должен был сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача. За час до начала встречи пресс-служба турнира в соцсети Х сообщила, что чех снялся с соревнования из-за болезни.
Медведев в третьем раунде сыграет против победителя встречи Корентен Муте (Франция, 28) - Пабло Льямас Руис (Испания).
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хачанов помог потерявшей сознание девочке в Риме
8 мая, 14:05
 
ТеннисСпортРимФранцияИспанияДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала