Врачи и медсестра военного госпиталя за работой. Сентябрь 1941 года . Архивное фото

Роспатент назвал главные открытия в медицине во время ВОВ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 70% бойцов Красной Армии, которые поступали на лечение в госпитали Советского Союза во время Великой Отечественной войны, возвращались в строй благодаря изобретениям советских ученых. Эксперты Роспатента отобрали для РИА Новости главные медицинские открытия, которые внесли вклад в Победу.

"По статистике, из наших госпиталей в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лечение. Медицинские инновации, созданные в годы Великой Отечественной и спасшие множество жизней, применяются по сей день или легли в основу современных технологий и методик", - рассказали в Роспатенте

Одной из самых ярких страниц советского здравоохранения стало создание в 1942 году пенициллина. Его получила Зинаида Ермольева и участвовала в организации промышленного производства этого препарата в СССР . "Это спасло тысячи жизней советских солдат во время Великой Отечественной войны", - отметили в ведомстве.

Активно применялся в советских госпиталях и бальзам, созданный химиком Михаилом Шостаковским. Он ускорял заживление ожогов, при этом на воздухе он не густел и не высыхал быстро.

"Чудо-мазь" разработал советский ученый Александр Вишневский. Знаменитый бальзам заживляет раны, вытягивает гной и лечит воспаления.

Метод оперативного лечения сосудов разработал главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. Именно он впервые в мировой медицине предложил лечить гнойные осложнения после ранений черепа и мозга, вводя в сонную артерию раствор белого стрептоцида.

В годы войны был открыт и метод по возвращению зрения. Советский офтальмолог Владимир Филатов разработал технологию "тканевой терапии" и методы пересадки роговицы.