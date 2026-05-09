Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
08:10 09.05.2026
Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

Матвиенко: преступлениям нацистов и их пособников нет оправдания

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности.
  • Матвиенко подчеркнула, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне.
  • Спикер Совета Федерации поздравила россиян с Днем Победы и выразила благодарность воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Россия сделает все, чтобы сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне, преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Председатель Совета Федерации поздравила россиян с Днем Победы, ее слова передает пресс-служба СФ.
"Девятое мая – священный праздник, который объединяет всех граждан России. В нем гордость за Отчизну, радость победы и скорбь по погибшим.. Время неумолимо движется вперед, но память о беспримерном ратном и трудовом подвиге живет в наших сердцах, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить для потомков правду о самой жестокой и кровопролитной войне ХХ века. Преступным деяниям нацистов и их пособников не может быть оправдания, у них нет срока давности", - говорится в поздравлении.
По словам Матвиенко, история Великой Отечественной войны – это, прежде всего, свидетельство беззаветной любви к Родине, стойкости и героизма наших предков. Война пришла в каждый дом, в каждую семью, унесла миллионы жизней. Победа была одержана не только силой оружия, но и силой духа советского многонационального народа.
"Уроки прошлого учат нас тому, что нацизм – зло, которое нужно пресекать на корню. Сегодня мы вновь вынуждены отстаивать незыблемое право на свой язык и культуру, независимость государства, собственный путь развития. Только вместе, сообща мы сможем решать самые сложные задачи, противостоять любым испытаниям и вызовам", - подчеркнула она.
"Низкий поклон воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Вечная слава героям!" - говорится в поздравлении спикера Совета Федерации.
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДень Победы — 2026
 
 
