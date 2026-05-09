Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим вторым домом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которая для него "как второй дом".
"Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом", - сказал султан Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В предыдущий раз лидеры встречались в конце января в Санкт-Петербурге во время частного визита султана Ибрагима в Россию.