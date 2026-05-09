Верховный правитель Малайзии пригласил Путина в свою страну.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим пригласил российского лидера Владимира Путина с государственным визитом в страну в 2027 году.
"Я хотел бы отметить вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году для того, чтобы отметить эту дату (60 лет дипломатических отношений - ред.)", - сказала он в начале встречи с российским президентом.