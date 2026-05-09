16:04 09.05.2026
В Махачкале прошло шествие Бессмертного полка к 81-й годовщине Победы

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаУчастники акции "Бессмертный полк" в Махачкале
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале прошло шествие Бессмертного полка, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы и продолжилось до Аварского театра.
  • В шествии приняли участие представители власти, участники спецоперации и члены их семей, активисты молодежных движений, местные жители разных поколений.
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Шествие Бессмертного полка, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы. Шествие проходило по проспекту Расула Гамзатова и продолжилось до Аварского театра.
Перед колонной, развернув большое знамя Победы, прошли "Волонтеры Победы", а за ними маршировал оркестр, исполняя военные композиции. В шествии приняли участие представители власти, участники спецоперации и члены их семей, активисты молодежных движений, местные жители разных поколений. Они несли в руках портреты участников Великой Отечественной войны, флаги, символику Дня Победы.
К акции присоединились врио главы Дагестана Федор Щукин и врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов. Щукин рассказал в своем Telegram-канале, что принял участие в шествии с портретами дедов: Федора Ивановича Щукина и Николая Павловича Фролова.
МахачкалаРеспублика ДагестанФедор ЩукинРасул ГамзатовМагомед Рамазанов (Дагестан)Волонтеры ПобедыДень Победы — 2026
 
 
