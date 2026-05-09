В Махачкале прошло шествие "Бессмертного полка"

МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Шествие Бессмертного полка, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Движение колонны началось с центральной площади Махачкалы. Шествие проходило по проспекту Расула Гамзатова и продолжилось до Аварского театра.
Перед колонной, развернув большое знамя Победы, прошли "Волонтеры Победы", а за ними маршировал оркестр, исполняя военные композиции. В шествии приняли участие представители власти, участники спецоперации и члены их семей, активисты молодежных движений, местные жители разных поколений. Они несли в руках портреты участников Великой Отечественной войны, флаги, символику Дня Победы.
К акции присоединились врио главы Дагестана Федор Щукин и врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов. Щукин рассказал в своем Telegram-канале, что принял участие в шествии с портретами дедов: Федора Ивановича Щукина и Николая Павловича Фролова.