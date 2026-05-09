04:23 09.05.2026 (обновлено: 10:10 09.05.2026)
В Магадане стартовало шествие "Бессмертного полка"

© Правительство Магаданской области/MAXШествие "Бессмертного полка" в Магадане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магадане стартовало шествие «Бессмертного полка».
  • Второй год подряд в шествии «Бессмертного полка» в Магадане участвуют вертолеты «Авиации Колымы», украшенные георгиевскими лентами и портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны.
  • Пилот компании «Авиация Колымы» Константин Адакин рассказал о подвиге полярных летчиков, участвовавших в бомбардировках Берлина и перевозке грузов по воздушной трассе Аляска — Сибирь.
МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Магадане, магаданцы с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут в колонне по городу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в шествии "Бессмертного полка" в Магадане второй год подряд участвуют вертолеты-косатки "Авиации Колымы", украшенные георгиевскими лентами и портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны. Василий Никулин, Виталий Попков, Василий Борисов, Илья Мазурук – полярные летчики, ассы, участники бомбардировок Берлина.
"На одном из вертолетов портрет Ильи Мазурука. Это первый начальник воздушной трассы Аляска – Сибирь. Трасса Алсиба пролегала от Аляски, далее на Чукотку. Один из аэродромов был Сеймчан в Магаданской области. Далее они уходили на Якутию. При тех средствах навигации, при вот этих огромных масштабах страны, это, можно сказать, подвиг в тылу такой. И сейчас эта воздушная трасса сложная, а тогда люди совершали настоящий большой подвиг, перевозя необходимые стране грузы", - рассказал пилот компании "Авиация Колымы", участник шествия Константин Адакин.
