В Магадане стартовало шествие «Бессмертного полка».

МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Магадане, магаданцы с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут в колонне по городу, сообщает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, в шествии "Бессмертного полка" в Магадане второй год подряд участвуют вертолеты-косатки "Авиации Колымы", украшенные георгиевскими лентами и портретами летчиков-героев Великой Отечественной войны. Василий Никулин, Виталий Попков, Василий Борисов, Илья Мазурук – полярные летчики, ассы, участники бомбардировок Берлина.
"На одном из вертолетов портрет Ильи Мазурука. Это первый начальник воздушной трассы Аляска – Сибирь. Трасса Алсиба пролегала от Аляски, далее на Чукотку. Один из аэродромов был Сеймчан в Магаданской области. Далее они уходили на Якутию. При тех средствах навигации, при вот этих огромных масштабах страны, это, можно сказать, подвиг в тылу такой. И сейчас эта воздушная трасса сложная, а тогда люди совершали настоящий большой подвиг, перевозя необходимые стране грузы", - рассказал пилот компании "Авиация Колымы", участник шествия Константин Адакин.