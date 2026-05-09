В Магадане стартовало шествие «Бессмертного полка».

МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" стартовало в Магадане, магаданцы с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, идут в колонне по городу, сообщает корреспондент РИА Новости.