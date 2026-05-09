МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем Великой Победы, отметив, что мужество, самоотверженность и сила духа героев военных лет вдохновляют людей по сей день.

День Победы в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Великой Победы.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! В этот особенный для каждого праздник мы чествуем героев, которые защищали и отстояли наше Отечество. По сей день нас вдохновляют их мужество, самоотверженность и сила духа", - написала Любимова в своем канале на платформе " Макс ".

Любимова отметила, что в год единства народов России растет понимание того, насколько важна сплоченность, ведь именно благодаря объединению советских солдат Великая Победа стала возможной.

"Память о знаковом подвиге находит отражение и в культуре: фильмах, театральных постановках, музыке, выставочных проектах, литературе и просветительских инициативах. Искусство помогает нам ближе познакомиться с историей и почувствовать связь поколений, узнать о тяготах военного времени и почтить героев", - добавила министр.