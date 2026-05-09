Президент Лаоса надел георгиевскую ленту на переговоры с Путиным

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит надел георгиевскую ленту на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Лаоса прикрепил георгиевскую ленту на лацкан своего пиджака слева на груди.
Георгиевскую ленту надели и новый президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, которые также провели переговоры с российским лидером.
С георгиевскими лентами на груди в Кремле были в субботу также президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.