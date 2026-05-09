Президент Лаоса надел георгиевскую ленту на переговоры с Путиным - РИА Новости, 09.05.2026
20:42 09.05.2026
Президент Лаоса надел георгиевскую ленту на переговоры с Путиным

© РИА Новости / POOL | Президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Лаоса Тхонглун Сисулит надел георгиевскую ленту на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
  • Георгиевские ленты также были на груди у президента Республики Сербской Синиши Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича, экс-президента, лидера правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика, президента Абхазии Бадры Гунба и президента Южной Осетии Алана Гаглоева во время их встреч с российским лидером.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит надел георгиевскую ленту на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Лаоса прикрепил георгиевскую ленту на лацкан своего пиджака слева на груди.
Георгиевскую ленту надели и новый президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, которые также провели переговоры с российским лидером.
С георгиевскими лентами на груди в Кремле были в субботу также президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
