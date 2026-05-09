Лавров поздравил посла Словакии в России Припутена с Днем Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо поздравил словацкого посла в РФ Петера Припутена с Днем Победы.
"Товарищ посол, с праздником!" - обратился Лавров к Припутену, направляясь к своему месту за столом переговоров в зале ордена святой Екатерины в Кремле.
После этого дипломаты обменялись парой фраз "на ногах".