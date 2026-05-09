Лавров поздравил посла Словакии в России Припутена с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо поздравил словацкого посла в РФ Петера Припутена с Днем Победы.