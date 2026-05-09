Лаврентьев стал победителем турнира Большого шлема по дзюдо в Астане

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Астане в весовой категории до 73 кг.
В финальной схватке чемпион Европы 2025 года Лаврентьев нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года итальянцу Фабио Базиле.
У женщин в категории до 63 кг серебро завоевала Дали Лилуашвили, уступившая в финальной схватке представительнице Монголии Энхрийлэн Лхагватогоогийн.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Астане россияне выступают с флагом и гимном.