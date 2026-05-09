В Малайзии прошел "Бессмертный полк"

По словам Белозерцевой, история "Бессмертного полка" в Малайзии началась в 2016 году всего с четырех портретов и сначала проходила в формате выставки, а затем небольшого шествия вокруг Русского дома.

"А сейчас это целое шествие по улице. Это невероятное чувство, когда ты проходишь по знакомым местам с историей своей семьи. Надеюсь, что малайзийцы, которые нас видели, тоже захотят узнать больше об истории ВОВ и России", - отметила собеседница агентства.