В Малайзии прошел "Бессмертный полк"
12:32 09.05.2026
В Малайзии прошел "Бессмертный полк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
  • Участники акции прошли от посольства до Русского дома, где почтили память павших минутой молчания, исполнили гимн и возложили цветы к памятнику.
  • В Русском доме состоялся памятный концерт с выступлениями студентов Московской консерватории и угощением полевой кухней с традиционной русской гречкой.
ДЖАКАРТА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает корреспондент РИА Новости.
"Акция "Бессмертный полк" прошла прекрасно, мы шли по главной улице Куала-Лумпура, от посольства до Русского дома, где находится обелиск в память о героях ВОВ. Было много участников, много детей, соотечественников, проживающих в Малайзии", - рассказала РИА Новости организатор акции Алена Белозерцева.
После шествия участники почтили память павших минутой молчания, исполнили гимн и возложили цветы к памятнику.
Затем в Русском доме состоялся памятный концерт, подготовленный совместно с русской школой при посольстве. В программе прозвучали стихи и песни военных лет, танцевальные номера, а также выступления студентов Московской консерватории, находящихся в Малайзии на гастролях после большого концерта в университете UiTM.
После концерта гостей угостили полевой кухней с традиционной русской гречкой.
По словам Белозерцевой, история "Бессмертного полка" в Малайзии началась в 2016 году всего с четырех портретов и сначала проходила в формате выставки, а затем небольшого шествия вокруг Русского дома.
"А сейчас это целое шествие по улице. Это невероятное чувство, когда ты проходишь по знакомым местам с историей своей семьи. Надеюсь, что малайзийцы, которые нас видели, тоже захотят узнать больше об истории ВОВ и России", - отметила собеседница агентства.
