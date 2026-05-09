Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар считает, что кредит стран ЕС Киеву на 90 миллиардов евро не будет возвращен.
- По его мнению, этот кредит фактически окажется даром Украине.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кредит стран ЕС Киеву на 90 миллиардов евро окажется просто даром, потому что Украина его не выплатит, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
«
"Я считаю, что эти 90 миллиардов евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить ", - сказал он.
По словам политика, Братислава не поддерживает закупку вооружений для Украины и выделение ей этого кредита. При этом он отметил, что передача такой значительной суммы нанесет удар по экономике стран его согласовавших, и даже Словакия подвергнется косвенному экономическому воздействию.
"Я слышал, что… (Владимир - ред.) Зеленский уже хочет новый заем, новые средства, поэтому не знаю, до каких пор можно предоставлять такие большие денежные суммы, чтобы мы в ЕС не ощутили это как серьезную проблему", - добавил он.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.