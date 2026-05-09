Рейтинг@Mail.ru
В Словакии считают, что Киев не сможет рассчитаться с Европой по кредиту - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 09.05.2026 (обновлено: 20:12 09.05.2026)
В Словакии считают, что Киев не сможет рассчитаться с Европой по кредиту

РИА Новости: Гашпар считает, что кредит на 90 млрд евро достанется Киеву даром

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар считает, что кредит стран ЕС Киеву на 90 миллиардов евро не будет возвращен.
  • По его мнению, этот кредит фактически окажется даром Украине.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Кредит стран ЕС Киеву на 90 миллиардов евро окажется просто даром, потому что Украина его не выплатит, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
«
"Я считаю, что эти 90 миллиардов евро – это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить ", - сказал он.
По словам политика, Братислава не поддерживает закупку вооружений для Украины и выделение ей этого кредита. При этом он отметил, что передача такой значительной суммы нанесет удар по экономике стран его согласовавших, и даже Словакия подвергнется косвенному экономическому воздействию.
"Я слышал, что… (Владимир - ред.) Зеленский уже хочет новый заем, новые средства, поэтому не знаю, до каких пор можно предоставлять такие большие денежные суммы, чтобы мы в ЕС не ощутили это как серьезную проблему", - добавил он.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Надоел уже". На Западе дерзко ответили на требование Зеленского
6 мая, 22:54
 
В миреУкраинаКиевТибор ГашпарЕвросоюзСловакияСанкции в отношении РоссииРоссияЕвросоветАнтониу Кошта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала