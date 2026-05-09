Глава Приднестровья: приглашаем молдаван к нам отпраздновать 9 Мая

Власти Приднестровья бьют тревогу из-за планов руководства Молдавии ввести новые налоги для региона, говорят даже о риске гуманитарной катастрофы, если новые фискальные меры Кишинёва начнут действовать. Глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью РИА Новости рассказал, в каких сложных условиях работает промышленность, давлении на российских военных и пригласил молдаван в Тирасполь, чтобы отметить День Победы.

– Приднестровье сейчас испытывает колоссальное экономическое давление со стороны Молдавии. Кишинев использует различные информационные провокации на этом фоне. Что вы скажете по этому поводу?

– Экономическое давление на Приднестровье со стороны Молдовы – это не категория "сейчас". Это происходит всегда – в большей или меньшей степени. К сожалению, чаще движение по нарастающей, конечно. Сегодня приднестровская экономика – в тисках обстоятельств геополитического характера. Тут и военные действия в соседней Украине, и закрытые границы с ней, и глобальные потрясения в мире – все явно нам не на пользу. И вот в этих сложнейших условиях поддержка со стороны Молдовы была бы, безусловно, очень полезна. Ладно – не поддержка, но хотя бы отсутствие препон. Но нет. И прежние ограничения в силе, и новые сложности накидываются. Вы, уверен, слышали и о планах, связанных с неким фондом, по словам молдавских политиков и чиновников, прямо-таки спасительным для Приднестровья, и о якобы существовавших налоговых льготах для приднестровских предпринимателей. Несведущим может показаться, что молдавская сторона чуть ли не облагодетельствовала приднестровцев. Что на деле? На деле приднестровцам и раньше вставляли палки в колеса в плане предпринимательской деятельности, а сейчас хотят и вовсе задавить двойным налогообложением. Ну, где это видано, чтобы налоги шли в один бюджет, а расходы на исполнение социальных нужд покрывались из другого – того, который просто не дают пополнять? Что касается разговоров о фонде. Звучит, что пополнять его будем мы, а расходовать – Молдова. Как уверяют, на нужды Приднестровья. А что Молдова знает о наших нуждах? Молдавская сторона не слышит нас, точнее, даже не слушает, отказываясь от диалога, от переговорного процесса. Мы предлагаем: коль уж вы нацелены на формирование за счет наших налогов нового фонда, дайте нам решать, на что эти деньги будут направлены, контролировать их расходование. Нет. Такой вариант Молдову не устраивает. Но и нас не устраивает вариант "без меня меня женили". Что за принятие решений в "темной комнате"? Возьмите наш Фонд капитальных вложений. Все открыто, понятно, прозрачно. И люди видят результат. Они понимают, чувствуют на себе, куда потрачены два миллиарда рублей. И что важно – все по их запросу. За восемь лет 600 объектов социальной инфраструктуры приведены в порядок или построены с нуля. Девяносто школ, 80 детсадов, полсотни административных зданий, многоэтажные жилые дома, больше шести десятков медучреждений, примерно столько же спортивных и сферы культуры, порядка 30 заведений профессионального и дополнительного образования, 28 коррекционных учреждений – все это введено в эксплуатацию на средства ФКВ. И даже сейчас, несмотря на все сложности, программа капитальных вложений действует. В работе порядка 60 объектов по всей республике. Причем, благоустраивается не только центральная часть или города. Треть объектов программы капитальных вложений – сельские. В самых отдаленных уголках ремонтируются школы, открываются ФАПы и сельские амбулатории, оборудуются спортивные площадки. И все это востребовано. Обратите внимание: вот буквально на днях завершился очередной турнир "Кожаный мяч". Ежегодно по четыре тысячи школьников готовятся и участвуют в этих многоэтапных соревнованиях. Не было бы инфраструктуры – был бы такой интерес? Сомневаюсь. И так во всем. Мы слышим наших граждан, знаем, что нужно приднестровцам. Вот сейчас очень актуальны экологические вопросы, связанные с загрязнением Днестра. Нужен центр временного пребывания или по необходимости проживания взрослых людей с особыми потребностями жизнедеятельности. Дороги нуждаются в ремонте. Это те направления, в которые можно и нужно вкладывать деньги. Мы предлагаем: давайте обсудим. Пока на контакт по этому вопросу, как и по многим другим, молдавская сторона не идет. А мы продолжаем жить и работать – на благо приднестровского народа.

– А что с приднестровской промышленностью? Проблема вынужденно простаивающих предприятий сохраняется?

– К сожалению, да. В первом квартале текущего года из-за сохраняющихся негативных обстоятельств почти два десятка крупных и средних предприятий республики были вынуждены временно менять режим работы. Одиннадцать из них уходили в простой, в результате чего две с половиной тысячи сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения либо с частичной выплатой зарплаты. Часть предприятий перешли на неполный рабочий день. Эта мера затронула полторы тысячи работников. Чтобы вы понимали, речь идет о таких крупных заводах, как "Молдавизолит", "Молдавкабель", "Электромаш", "Бендерский машиностроительный завод", фабрика "Тиротекс" и других предприятиях-экспортерах приднестровской продукции. Люди без средств к существованию, бюджет без налоговых поступлений, заказы срываются, исполнять контракты и завязывать партнерские коммерческие отношения предприятиям становится все сложнее. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, вот в этих условиях нам хотят навязать новые налоги.

– Представители Молдавии постоянно заявляют, что переговорный процесс в формате "5+2" не функционален и его чуть ли не существует, а встречи переговорщиков Кишинева и Тирасполя носят рабочий характер. Как вы думаете, почему молдавские политики дискредитируют все диалоговые площадки с Приднестровьем?

– Вот тут я частично соглашусь с молдавской стороной. Встречи переговорщиков, действительно, носят рабочий характер. Точнее, должны носить. Я неоднократно говорил и повторю: полноценный, полномерный переговорный процесс предполагает диалог на высшем уровне с принятием решений. Встречи политпредставителей и заседания рабочих групп – это крайне важные, нужные форматы, но скорее подготовительные, консультационные. Их задача – предварительное озвучивание позиций, обмен мнениями, обозначение проблем и предложений по их решению. Что мы имеем? Переговорщики переговариваются, да не договариваются. Скороговорка, а не переговорный процесс. Нужны встречи на высшем уровне, нужна полноценная работа формата "5+2", надо принимать решения, исполнять договоренности, имплементировать их в правовое поле каждой из сторон. Пока же мы имеем простаивающую по вине Молдовы с 2019 года переговорную площадку. Зачем это нужно молдавской стороне? Видимо, затем, что на этой площадке у Приднестровья есть право голоса – ровно такое же, как и у Молдовы. А Молдова не хочет ни сама нас слышать, ни позволить международным партнерам услышать позицию Приднестровья.

– Молдавия усиливает давление на ОГРВ (Оперативная группа российских войск – ред.), постоянно заявляет о необходимости вывода российских войск, трансформации миротворческой операции. Какие риски и угрозы это несет миру на берегах Днестра?

– Миротворцы на берегах Днестра были и остаются, а значит, мир под защитой. Риски есть для самой Молдовы, которая подобными решениями, действиями дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, да и своих же граждан.

– Молдавский депутат заявил на днях, что с Тирасполем обсуждается введение в Приднестровье молдавского лея. Так ли это?

– Возможно, молдавский депутат что-то с кем-то и обсуждает, это его право. Свободу слова никто не отменял. Но это не значит, что его слова надо принимать за чистую монету – будь то копейка или лей. Знаете, как учат детей: уши – чтобы слушать, голова – чтобы думать. Мы три с половиной десятилетия отстаиваем свою независимость, самодостаточность. Наша финансовая система буквально в этом месяце отметит 35-летие. А что такое финансовая система? Это бюджетная, налоговая, банковская и, конечно, денежная системы. Приднестровье – единственное в мире государство, которое, будучи де-юре не признано, имеет свою собственную валюту – приднестровский рубль. Он такой же значимый атрибут независимости, как флаг, герб, гимн, как государственность, как наличие органов госвласти и управления. По-моему, этим все сказано.

– Праздник 9 Мая – День Великой Победы. В Молдавии эту дату зачастую используют в политических целях, на правом берегу Днестра происходят различные провокации, например, запрещают носить георгиевские ленты. Как все будет проходить в Приднестровье? Могут ли граждане Молдавии приехать и спокойно отметить эту дату в Тирасполе и других приднестровских городах?