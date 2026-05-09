В Копенгагене и Орхусе пройдет акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2026
12:56 09.05.2026
В Копенгагене и Орхусе пройдет акция "Бессмертный полк"

© AP Photo / Sergei GritsКопенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Копенгаген. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акция "Бессмертный полк" пройдет в Копенгагене и Орхусе 9 мая.
  • Посол России в Копенгагене Владимир Барбин отметил, что День Победы объединяет россиян, которым дорога историческая правда о Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Копенгагене и Орхусе 9 мая, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в поздравлении по случаю Дня Победы.
"Девятого мая в Копенгагене и Орхусе состоятся мероприятия "Бессмертного полка". Будут также возложены венки и цветы к могилам наших бойцов и граждан, покоящихся в датской земле", - сказал Барбин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Дипломат отметил, что этот праздник объединяет и сплачивает россиян, которым "дорога наша Родина, боевые и трудовые подвиги наших предков на фронте и в тылу".
"Его празднуют те, которые готовы отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне и величие подвига многонационального советского народа", - добавил посол.
