В Копенгагене и Орхусе пройдет акция "Бессмертный полк"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в Копенгагене и Орхусе 9 мая, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в поздравлении по случаю Дня Победы.

"Девятого мая в Копенгагене и Орхусе состоятся мероприятия "Бессмертного полка". Будут также возложены венки и цветы к могилам наших бойцов и граждан, покоящихся в датской земле", - сказал Барбин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Дипломат отметил, что этот праздник объединяет и сплачивает россиян, которым "дорога наша Родина, боевые и трудовые подвиги наших предков на фронте и в тылу".