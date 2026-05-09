Военнослужащие из КНДР примут участие в параде на Красной площади

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие КНДР примут участие в параде на Красной площади в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Парадный расчет военнослужащих из КНДР выстроился на Красной площади перед началом парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.