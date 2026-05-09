17:53 09.05.2026
В Кишиневе развернули гигантскую копию Знамени Победы

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники автопробега "Победа одна на всех" держат копию Знамени Победы на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кишиневе участники праздничного автопробега развернули гигантскую копию Знамени Победы на мемориале воинской славы «Вечность».
  • Для развертывания копии Красного Знамени размером 60 на 25 метров потребовались усилия сотен человек.
  • Несмотря на запреты и отказ в сборе на главной площади, жители Молдавии массово вышли на улицы, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Участники праздничного автопробега развернули гигантскую копию Знамени Победы на мемориале воинской славы "Вечность" в центре столицы Молдавии, сообщил РИА Новости организатор акции, лидер общественного совета "За свободную Родину!" Игорь Тулянцев.
Масштабная акция стала яркой кульминацией памятных мероприятий в Кишиневе. Чтобы полностью развернуть и надежно удержать колоссальное красное полотно размером 60 на 25 метров, потребовались слаженные усилия сотен человек.
"Участники автопробега и присоединившиеся к ним горожане бережно растянули самую большую на сегодняшний день копию Красного Знамени. Кишиневцы не только тепло приняли эту акцию, но и сам автопробег, а многие автомобилисты присоединялись к ней по ходу движения", - сказал Тулянцев.
Ранее организаторы автопробега "Победа одна на всех" призывали полицию не мешать акции и обеспечить "зеленые коридоры". Они отмечали, что попытки силовиков усложнить движение колонн, как это происходило в прошлые годы, создают угрозу безопасности участников, других водителей и пешеходов.
Руководство республики в этом году отказало организаторам памятных мероприятий в сборе на главной площади Кишинева, отдав ее под празднование Дня Европы. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в стране действуют штрафы за ношение георгиевской ленты. Несмотря на запреты, жители Молдавии массово вышли на улицы, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.
