В Кишиневе развернули гигантскую копию Знамени Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Участники праздничного автопробега развернули гигантскую копию Знамени Победы на мемориале воинской славы "Вечность" в центре столицы Молдавии, сообщил РИА Новости организатор акции, лидер общественного совета "За свободную Родину!" Игорь Тулянцев.
Масштабная акция стала яркой кульминацией памятных мероприятий в Кишиневе. Чтобы полностью развернуть и надежно удержать колоссальное красное полотно размером 60 на 25 метров, потребовались слаженные усилия сотен человек.
"Участники автопробега и присоединившиеся к ним горожане бережно растянули самую большую на сегодняшний день копию Красного Знамени. Кишиневцы не только тепло приняли эту акцию, но и сам автопробег, а многие автомобилисты присоединялись к ней по ходу движения", - сказал Тулянцев.
Ранее организаторы автопробега "Победа одна на всех" призывали полицию не мешать акции и обеспечить "зеленые коридоры". Они отмечали, что попытки силовиков усложнить движение колонн, как это происходило в прошлые годы, создают угрозу безопасности участников, других водителей и пешеходов.
Руководство республики в этом году отказало организаторам памятных мероприятий в сборе на главной площади Кишинева, отдав ее под празднование Дня Европы. Кроме того, после прихода к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в стране действуют штрафы за ношение георгиевской ленты. Несмотря на запреты, жители Молдавии массово вышли на улицы, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.