В столице Молдавии стартовал многотысячный "Марш Победы"
10:17 09.05.2026 (обновлено: 11:24 09.05.2026)
В столице Молдавии стартовали "Марш Победы" и "Бессмертный полк"

  • В Кишиневе стартовал "Марш Победы" в честь 81-й годовщины Победы,
  • В акции участвуют порядка 4–5 тысяч человек.
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Многотысячная колонна "Марша Победы" и акции "Бессмертный полк" в честь 81-й годовщины Победы двинулась по центральным улицам столицы Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, на данный момент в акции принимают участие порядка 4-5 тысяч человек, ожидается прибытие новых участников по ходу шествия.
Встречаем День Победы: российские города готовятся к празднику
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников-фронтовиков, многие держат национальные флаги и красные знамена. Некоторые люди пришли на мероприятие в исторической военной форме солдат Красной Армии.
Колонну возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
Как ранее сообщил РИА Новости глава молдавского национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович, власти Молдавии отказали организаторам марша в сборе на центральной площади Кишинева. Территорию отдали под празднование Дня Европы.
После прихода к власти в Молдавии прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС) парламентское большинство утвердило штрафы за ношение георгиевской ленты. Руководство страны также последовательно продвигает инициативы по замене празднования Дня Победы на День Европы. Это регулярно вызывает резкую критику со стороны оппозиции, которая обвиняет власти в переписывании истории.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия одной из первых приняла на себя удар. За время оккупации в республике было создано 49 концлагерей, погибли сотни тысяч человек. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии.
