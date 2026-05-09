Неизвестные подробности: как снимались культовые фильмы о войне

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Хотя в последние годы появилось много новых фильмов о Великой Отечественной, зрители пересматривают легендарные советские киноленты. Пять культовых картин той поры — в подборке РИА Новости.

"Двадцать дней без войны" (режиссер Алексей Герман)

© РИА Новости Перейти в медиабанк Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Лопатина и заслуженная артистка РСФСР Людмила Гурченко в роли Ники в фильме режиссера Алексея Германа "Двадцать дней без войны"

Картина об ощущении войны. Фронтовой корреспондент, отправляясь на очередное редакционное задание, делает большой крюк — едет в глубокий тыл. Там он навещает семью погибшего сослуживца, встречает Новый год и обретает недолгую, но яркую любовь.

Сценарий Константина Симонова был во многом автобиографичным, и на главную роль он просил режиссера взять именно актера-фронтовика. Герман выбрал Юрия Никулина, но тот отказывался: сомневался в силу природной скромности, что потянет столь сложный драматургический материал.

Симонов пригласил артиста к себе домой, долго беседовал с ним о сценарии. В итоге Никулин согласился. Ну а когда на главную женскую роль утвердили Людмилу Гурченко, сложился невероятный по силе обаяния актерский ансамбль. Кстати, мало кто знает, что небольшую, но важную роль капитана Строганова должен был сыграть Шукшин. Но Василий Макарович скоропостижно скончался накануне съемок, и его заменил Алексей Петренко.

Худсовет "Ленфильма" требовал снять Никулина с роли — чиновникам показалось, что комедийный актер не справится. Но Герман и Симонов его отстояли. Так на экраны вышел один из самых пронзительных фильмов о военных годах.

"Два бойца" (режиссер Леонид Луков)

Снимали во время войны. В центре сюжета — фронтовая дружба балагура, весельчака Аркадия Дзюбина в исполнении Марка Бернеса и простодушного Саши Свинцова, доброго уральского рабочего. Они проходят не только через фронтовые испытания, но и через личные — влюбляются в одну девушку. Саша становится объектом шутки Аркадия, но истинная мужская дружба сильнее любых обид. "Эти жабы не дождутся, чтобы Аркадий Дзюбин умер!" — говорит герой Бернеса, когда Свинцов вытаскивает его из боя. И этой абсолютной уверенностью в победе проникнут весь фильм.

Песни на музыку Никиты Богословского в исполнении Бернеса сразу же ушли в народ. "Темная ночь" и "Шаланды, полные кефали", записанные на пластинках, звучали и в тылу, и на фронте. Можно сказать, что "Два бойца" подарили нам один из первых легендарных саундтреков.

"В бой идут одни "старики" (режиссер Леонид Быков)

Тема войны всегда волновала Леонида Быкова. В юности он хотел стать летчиком, но из-за невысокого роста его не приняли в училище. Работая над картиной, актер и режиссер встречался с ветеранами, слушал их истории. Многое потом вошло в киноленту, и некоторые даже узнали себя в экранных героях.

Разрешение на съемки не давали, но сценарий был опубликован, и от фронтовиков в Госкино и на Киностудию имени Довженко приходили письма с просьбой об экранизации. В итоге фильм вышел на экраны — в 1973-м.

"Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов)

Бывшие однополчане встретились на поминках по ушедшему товарищу и провели вместе весь день, побывав в разных переделках, помогая друг другу. Фильм о том, что боевое братство — это навсегда, очень понравился советским зрителям. А песня на стихи Окуджавы "Одна победа" и сегодня звучит даже на параде. Композитор Альфред Шнитке, услышав сочиненную Булатом Шалвовичем мелодию, аранжировал ее как настоящий армейский марш.

Главное в картине — конечно, актерские работы. Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант сыграли своих героев с невероятным трепетом и удивительной артистической мощью, которая передается и современному зрителю.

"На войне как на войне" (режиссер Виктор Трегубович)

Повесть Виктора Курочкина о суровых фронтовых буднях танкового экипажа, к сожалению, не имела счастливого конца. Однако для киноадаптации Виктор Трегубович несколько изменил финал — из героев погибает лишь наводчик Михаил Домешек в исполнении Олега Борисова. Ну а одну из песен этого фильма — "По полю танки грохотали" — режиссер буквально "подслушал" у фронтовиков.

Интересная деталь: Прикарпатский военный округ предоставил для съемок самые настоящие танковые войска.

