Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о реакции Киева на предложением России о перемирии 8-9 мая - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 09.05.2026
Путин рассказал о реакции Киева на предложением России о перемирии 8-9 мая

Путин: Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением РФ о перемирии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая, заявил Путин.
  • Спустя день-два, когда подумали и осознали, что это поддерживается и администрацией США, придумали другое предложение, с 6 числа, добавил он.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая и выдвинул предложение о перемирии с 6 мая, заявил президент России Владимир Путин.
Минобороны 4 мая объявил о перемирии с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«
"Как только мы об этом объявили, никакой реакции ни от кого не было. Спустя день-два, когда в Киеве подумали и осознали, что это поддерживается и администрацией США, сочли для себя благом на это отреагировать. Но просто согласиться с нашим предложением посчитали невыгодным и придумали другое предложение – с 6 числа", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Слуцкий назвал тактической уловкой заявление Зеленского о режиме тишины
5 мая, 00:34
 
В миреКиевРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала