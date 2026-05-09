Путин рассказал о реакции Киева на предложением России о перемирии 8-9 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая, заявил Путин.
- Спустя день-два, когда подумали и осознали, что это поддерживается и администрацией США, придумали другое предложение, с 6 числа, добавил он.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая и выдвинул предложение о перемирии с 6 мая, заявил президент России Владимир Путин.
Минобороны 4 мая объявил о перемирии с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
«
"Как только мы об этом объявили, никакой реакции ни от кого не было. Спустя день-два, когда в Киеве подумали и осознали, что это поддерживается и администрацией США, сочли для себя благом на это отреагировать. Но просто согласиться с нашим предложением посчитали невыгодным и придумали другое предложение – с 6 числа", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции.