"Хезболла" заявила об ударах по израильским военным на границе Ливана

БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о серии атак на позиции и технику израильской армии на юге Ливана, соответствующие сообщения опубликованы пресс-службой движения в субботу.
"Бойцы исламского сопротивления в 2.30 (время совпадает с мск - ред.) нанесли удар по скоплению солдат и офицеров противника в районе Халлет-Вардэ при помощи ударных беспилотников, что привело к прямым попаданиям", - говорится в десятом за день отчете движения.
Согласно опубликованным в течение дня сводкам, "Хезболлах" атаковало позиции израильских военных в районах Байяда, Хула, Маркаба и у бывшего центра содержания в Хияме. Для ударов применялись артиллерийские снаряды, управляемые ракеты и беспилотники.
Израильская армия продолжает ежедневно наносить массированные удары по южным районам Ливана несмотря на объявленный с 16 апреля режим прекращения огня.