Российские военные дроном возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне
20:10 09.05.2026 (обновлено: 20:58 09.05.2026)
Российские военные дроном возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне

© Минобороны РоссииРоссийский военнослужащий запускает дрон с закрепленными цветами. Кадр видео
  • Российские военные возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне.
  • Цветы были доставлены с помощью дрона, который перелетел Днепр и приземлился на правом берегу у основания скульптуры Славы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские военные дроном возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Наши военные по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с помощью беспилотника возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне", - сказал Василенко агентству.
По его словам, дрон с закрепленными цветами и флагом России перелетел Днепр и приземлился на правом берегу у основания скульптуры Славы, символизирующей мужество защитников города в годы Великой Отечественной войны.
В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уважение российским военным, которые провели эту "очень тонкую операцию", и отметил, что российский флаг и должен стоять в городе по закону РФ.
"Низкий поклон, уважение тем, кто это сделал, кто это придумал, кто это реализовал. Это очень тонкая операция. А потом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, флаги были установлены на территории Российской Федерации", - сказал депутат "Ленте.ру".
