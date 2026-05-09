Российские военные дроном возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Российские военные дроном возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
"Наши военные по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с помощью беспилотника возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне", - сказал Василенко агентству.
В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил уважение российским военным, которые провели эту "очень тонкую операцию", и отметил, что российский флаг и должен стоять в городе по закону РФ.
"Низкий поклон, уважение тем, кто это сделал, кто это придумал, кто это реализовал. Это очень тонкая операция. А потом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, флаги были установлены на территории Российской Федерации", - сказал депутат "Ленте.ру".