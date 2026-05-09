Лайнер с хантавирусом прибудет на Канары в ночь на воскресенье
18:56 09.05.2026
Лайнер с хантавирусом прибудет на Канары в ночь на воскресенье

На Канарских островах ожидают прибытия судна MV Hondius в ночь на воскресенье

© AP Photo / Arilson Almeida — Круизный лайнер MV Hondius
Круизный лайнер MV Hondius. Архивное фото
  • Судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, должно прибыть к Канарским островам в ночь на воскресенье
  • Прибытие ожидается примерно между 4.00 и 6.00 по канарскому времени.
  • Лайнер останется на якоре в акватории порта.
МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, должно прибыть к Канарским островам в ночь на воскресенье, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"В настоящий момент прогнозируется прибытие в порт Гранадилья (на острове Тенерифе - ред.) в ночь с сегодняшнего дня на завтра, примерно между 4.00 и 6.00 по канарскому времени (6.00 и 8.00 мск)", - сказала она в субботу на пресс-конференции.
По ее словам, судно останется на якоре в акватории порта. Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, и служба здравоохранения Испании проведут тщательную оценку состояния пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить, что они остаются бессимптомными.
После этого пассажиры будут сходить с судна поэтапно и организованно, в зависимости от готовности самолетов для их репатриации.
По словам Гарсии, она вместе с министром внутренних дел Испании и министром территориальной политики вылетит на Канарские острова, чтобы лично контролировать ход операции.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
