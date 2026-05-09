Лайнер с хантавирусом прибудет на Канары в ночь на воскресенье

Судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, должно прибыть к Канарским островам в ночь на воскресенье

МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, должно прибыть к Канарским островам в ночь на воскресенье, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.

« "В настоящий момент прогнозируется прибытие в порт Гранадилья (на острове Тенерифе - ред.) в ночь с сегодняшнего дня на завтра, примерно между 4.00 и 6.00 по канарскому времени (6.00 и 8.00 мск)", - сказала она в субботу на пресс-конференции.

По ее словам, судно останется на якоре в акватории порта. Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, и служба здравоохранения Испании проведут тщательную оценку состояния пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить, что они остаются бессимптомными.

После этого пассажиры будут сходить с судна поэтапно и организованно, в зависимости от готовности самолетов для их репатриации.

По словам Гарсии, она вместе с министром внутренних дел Испании и министром территориальной политики вылетит на Канарские острова , чтобы лично контролировать ход операции.