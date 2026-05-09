Испания запретила судам приближаться к лайнеру с хантавирусом

МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Власти Испании запретят судам приближаться менее чем на одну морскую милю к лайнеру MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, после его входа в морскую зону Канарских островов, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.