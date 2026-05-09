Испания запретила судам приближаться к лайнеру с хантавирусом

18:15 09.05.2026
Испания запретила судам приближаться к лайнеру Hondius после вспышки хантавируса

Круизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде
Круизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Испании запретят судам приближаться к лайнеру MV Hondius.
  • Согласован запрет любой навигации менее чем в одной морской миле от судна Hondius после его входа в морскую зону Канарских островов, говорится в заявлении главы МВД Испании.
  • По его словам, механизм приема судна и последующей репатриации пассажиров уже подготовлен.
МАДРИД, 9 мая - РИА Новости. Власти Испании запретят судам приближаться менее чем на одну морскую милю к лайнеру MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, после его входа в морскую зону Канарских островов, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Согласован запрет любой навигации менее чем в одной морской миле от судна Hondius после его входа в морскую зону Канарских островов", - заявил Гранде-Марласка в субботу на пресс-конференции.
По его словам, весь механизм приема судна и последующей репатриации пассажиров уже подготовлен независимо от точного времени прибытия. Министр объяснил, что на острове Тенерифе будет развернут командный пункт, который будет управлять всей операцией. Он подчеркнул, что разработанный механизм исключает контакт пассажиров с гражданским населением Канарских островов.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
