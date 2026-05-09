Пассажиры MV Hondius не соблюдали мер безопасности после первой смерти

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, не соблюдали необходимых мер безопасности после первой смерти от заболевания, поскольку экипаж судна сообщил, что она произошла по естественным причинам, заявил один из пассажиров, турецкий блогер Рухи Ченет.

Ченет в интервью газете Daily Mail заявил, что смерти первого пассажира, 70-летнего голландца, не было уделено должного внимания, так как доктор, работающий на судне, пришел к выводу, что пассажир умер не от инфекции, а от естественных причин, и угрозы здоровью пассажиров отсутствовали.

"Там (на борту лайнера - ред.) были антисептики для рук, но люди не носили маски, и был только один доктор, который все время был очень занят, потому что люди плохо себя чувствовали, но сначала думали, что это была морская болезнь... Нас плохо информировали, и на протяжении 12 дней не было вообще никаких предостережений", - сказал турецкий блогер.

Вспоминая дни на лайнере, Ченет заметил, что, хотя пассажиры сочувствовали вдове скончавшегося, жизнь на судне продолжилась в привычном ключе: люди сидели вместе во время приемов пищи, ходили на мастер-классы и лекции. Как сообщил блогер, никто не подозревал, что "вирус циркулировал среди пассажиров".

Кабо-Верде. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В настоящее время корабль направляется на Канарские острова