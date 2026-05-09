Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о тщательном изучении хантавируса - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 09.05.2026
Трамп заявил о тщательном изучении хантавируса

Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса.
  • Хантавирус по своей природе сложнее COVID-19 и не так легко передается от человека к человеку, отметил Трамп.
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса, отметив при этом, что данный вирус по своей природе сложнее COVID-19.
"У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он существует уже давно, он не такой простой, как ковид, но посмотрим. Мы изучаем его очень пристально. У нас есть отличные специалисты, которые им занимаются", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Вирусолог перечислил главные симптомы хантавируса
Вчера, 15:53
Трамп отметил также, что хантавирус хорошо знаком ученым и, в отличие от ковида, не так легко передается от человека к человеку.
Ранее в ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР. В настоящее время корабль направляется на Канарские острова.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
Вчера, 18:40
 
В миреСШААргентинаКабо-ВердеДональд ТрампВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала