Трамп заявил о тщательном изучении хантавируса

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса, отметив при этом, что данный вирус по своей природе сложнее COVID-19.

"У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он существует уже давно, он не такой простой, как ковид, но посмотрим. Мы изучаем его очень пристально. У нас есть отличные специалисты, которые им занимаются", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Трамп отметил также, что хантавирус хорошо знаком ученым и, в отличие от ковида, не так легко передается от человека к человеку.

Ранее в ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР . В настоящее время корабль направляется на Канарские острова