Трамп заявил о тщательном изучении хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса.
- Хантавирус по своей природе сложнее COVID-19 и не так легко передается от человека к человеку, отметил Трамп.
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские специалисты ведут тщательное изучение хантавируса, отметив при этом, что данный вирус по своей природе сложнее COVID-19.
"У нас все под очень хорошим контролем. Они очень хорошо знают этот вирус. Он существует уже давно, он не такой простой, как ковид, но посмотрим. Мы изучаем его очень пристально. У нас есть отличные специалисты, которые им занимаются", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Трамп отметил также, что хантавирус хорошо знаком ученым и, в отличие от ковида, не так легко передается от человека к человеку.
Ранее в ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР. В настоящее время корабль направляется на Канарские острова.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.