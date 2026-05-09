В Кемерово прошло шествие "Бессмертного полка"
09:20 09.05.2026 (обновлено: 09:37 09.05.2026)
В Кемерово прошло шествие "Бессмертного полка"

Жители Кемерово пронесли по улицам с фото родных во время "Бессмертного полка"

  • В Кемерово прошла акция "Бессмертный полк".
  • К шествию присоединился губернатор Кузбасса Илья Середюк, который нес портрет своего деда, труженика тыла.
  • В акции приняли участие 335 592 жителя региона.
КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости.
В Кемерово на улицы с портретами своих дедов и прадедов вышли тысячи людей. К шествию "Бессмертного полка" присоединился губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Встречаем День Победы: российские города готовятся к празднику
На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы

На улицах Москвы ко Дню Победы установили более трех с половиной тысяч декоративных элементов.

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

Оформление центра Москвы ко Дню Победы

На Манежной площади появился целый ансамбль из государственных флагов.

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

Тематический электропоезд ко Дню Победы в Москве

Центральная пригородная пассажирская компания запустила тематическую электричку. Вагоны украшены георгиевскими лентами, гвоздиками и изображениями серебряных журавлей. Поезд будет курсировать по МЦД-4 и в дальнем пригороде Киевского и Горьковского направлений.

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

Участники акции Вальс Победы в Москве

На ВДНХ сто пар активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты", одетые в форму военных лет, станцевали "Вальс Победы".

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

Открытие фотовыставки Маршалы Великой Победы в Москве

На Арбате открылась выставка "Маршалы Великой Победы", посвященная 130-летию со дня рождения двух выдающихся полководцев — Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Уникальные фотоматериалы, предоставленные потомками маршалов, показывают не только их воинский и героический путь, но и жизнь как обычных людей.

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Подготовка Санкт-Петербурга к празднованию Дня Победы

Петербург подготовил большую культурную программу. Памятные и праздничные мероприятия пройдут во всех районах города.

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Подготовка Санкт-Петербурга к празднованию Дня Победы

Основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет Знамени Победы.

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

Подготовка Санкт-Петербурга к празднованию Дня Победы

Девятого мая по Невскому проспекту вновь пройдет "Бессмертный полк", на Дворцовой площади состоится парад, а завершится празднование зажжением факелов на Ростральных колоннах и салютом.

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

Установка Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета

В Новосибирске над Театром оперы и балета подняли Знамя Победы.

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

Установка Знамени Победы над куполом Новосибирского театра оперы и балета

Театр официально открыли 12 мая 1945 года, и каждый год на куполе накануне 9 Мая поднимается Знамя Победы.

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

Украшения в Донецке, установленные ко Дню Победы

В Донецке центральным элементом праздничного оформления стала инсталляция "Победа".

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

Подготовка Донецка к празднованию Дня Победы

На каждой из шести букв — десятки черно-белых фотографий участников Великой Отечественной войны.

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

Подготовка Донецка к празднованию Дня Победы

На главной площади города развеваются белые, красные и синие флаги.

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

Украшение в Донецке, установленное ко Дню Победы

Еще один элемент праздничного украшения Донецка — инсталляция ордена Отечественной войны.

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

Прибытие Поезда Победы в Красноярск

В Красноярск прибыл поезд Победы. Состав во главе с легендарным паровозом "Лебедянка" украшен по подобию воинских эшелонов, на которых в 1945 году возвращались домой солдаты.

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Театрализованное выступление после прибытия Поезда Победы в Красноярск

Поезд Победы привез в Красноярск технику военных лет и агитбригаду, которая устроила на вокзале праздничный концерт.

Глава региона нес портрет своего деда, труженика тыла Михаила Васильевича Середюка, который в ноябре 1941 года приехал в Кемерово вместе с эвакуированным Ногинским заводом грампластинок (до начала Великой Отечественной войны это предприятие выпускало и оборонную продукцию, входило в систему Наркомата боеприпасов). Вместе с другими работниками он запускал производство на новом месте. Прошел путь от лекальщика до заместителя директора Кемеровского механического завода.
Дед главы региона по материнской линии Иван Иванович Бурцев защищал Ленинград, был ранен. Впоследствии работал на Кемеровском коксохимическом заводе в горячем цехе.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Кузбасса, всего в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 335 592 жителя региона.
