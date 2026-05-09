22:04 09.05.2026 (обновлено: 22:15 09.05.2026)
"Кайсериспор" Чалова, Макарова и Онугхи вылетел из турецкой Суперлиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Кайсериспор» проиграл «Аланьяспору» со счетом 1:3 и покинул высший дивизион чемпионата Турции по футболу.
  • В составе «Кайсериспора» в матче участвовали российские игроки Федор Чалов и Денис Макаров, Герман Онугха не вошел в заявку на матч из-за травмы.
  • «Кайсериспор» занимает последнюю, 18-ю строчку с 27 очками и лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Турции.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Кайсериспор" проиграл на выезде "Аланьяспору" и покинул высший дивизион чемпионата Турции по футболу.
Встреча предпоследнего, 33-го тура завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Элиа Мешак (7-я минута), Флоран Хадерджонай (40-я минута, с пенальти) и Ибрахим Кайя (61). В составе проигравших отличился Ласло Бенеш (13).
Российский нападающий "Кайсериспора" Федор Чалов вышел на замену на 54-й минуте, полузащитник Денис Макаров появился на поле на 80-й минуте. Также за команду выступает российский форвард Герман Онугха, который не вошел в заявку на матч из-за травмы.
"Кайсериспор" досрочно лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Турции. Клуб занимает последнюю, 18-ю строчку с 27 очками. У идущего на спасительной, 15-й позиции "Генчлербирлиги" 31 балл в активе. "Аланьяспор", набрав 37 очков, идет 10-м.
ФутболСпортДенис МакаровГерман ОнугхаФлоран ХадерджонайКайсериспорАланьяспорГенчлербирлиги
 
