Российские каноисты завоевали золото в четверке на этапе Кубка мира

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.
Россияне Алексей Коровашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов преодолели дистанцию за 1 минуту 29,97 секунды.
Этап в Венгрии завершится 10 мая.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
