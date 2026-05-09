16:52 09.05.2026 (обновлено: 19:27 09.05.2026)

"Она не победила". Слова Каллас о Дне Победы вызвали изумление на Западе

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
  • Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина.
  • Заявление Каи Каллас вызвало активное обсуждение в Facebook*.
  • Пользователи Facebook высказали различные мнения в комментариях по поводу заявления Каи Каллас.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пользователи Facebook* активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что Эстония не отмечает День Победы 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина.
"Эстония не победила, она воевала на стороне нацистов, считала их освободителями, и у нее также была своя дивизия СС. Короче говоря, Эстония была и остается нацистской страной, проигравшей Вторую мировую войну", — отметил Marko Kozic.
"Ее (Каллас. — Прим. ред.) семья была пророссийской. Ее отец был директором банка в СССР. Чтобы получить такую ​​работу, нужно было быть большим другом системы. Так что у семьи Каллас все было хорошо", — напомнил Ed Meesen.
"Вполне понятно, поскольку она является потомком эстонских членов СС", — прокомментировал Hubert Jemny.
"Видимо, она бы предпочла лагеря Освенцим или Берген", — заключил Vincent Gatt.
Накануне Кая Каллас заявила, что Эстония не празднует День Победы 9 мая, поскольку Сталин якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо, а вместо этого для них якобы начались "жестокости и страдания".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы евродипломатии глупостью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
В миреЭстонияРоссияСССРИосиф Сталин (Джугашвили)Кайя КалласМария ЗахароваFacebook
 
 
