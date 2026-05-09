Кадыров рассказал, что все чаще вспоминает разговоры с отцом

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном.

ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в день гибели отца — первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова - рассказал, что с годами все чаще возвращается мыслями к разговорам с ним.

« "С годами всё чаще возвращаюсь мыслями к нашим разговорам. В памяти оживает твой голос, твой уверенный взгляд, твоя привычка поддержать словом именно тогда, когда это было нужнее всего. И сегодня мне так же не хватает твоего совета, твоего отцовского наставления, твоей внутренней силы, рядом с которой исчезали сомнения и страх", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что отец оставил им не только память о себе, но и ответственность быть достойными своей земли, народа и истории.

"Ты всегда говорил, что единство, уважение друг к другу и любовь к Родине являются основой силы любого народа. Эти слова навсегда остались в моём сердце, и я стараюсь следовать им каждый день своей жизни", — добавил глава республики.