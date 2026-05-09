Кадыров назвал победу в Великой Отечественной войне нравственным ориентиром - РИА Новости, 09.05.2026
14:34 09.05.2026
Кадыров назвал победу в Великой Отечественной войне нравственным ориентиром

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров назвал победу в Великой Отечественной войне нравственным ориентиром.
  • Он подчеркнул, что значение Великой Победы остается неизменным и напоминает о цене мира и ценности единства.
  • Глава Чечни отметил, что 9 Мая — это живая память о великом подвиге народа.
ГРОЗНЫЙ, 9 май — РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне служит нравственным ориентиром, напоминанием о цене мира, ценности единства и о необходимости беречь правду о событиях тех лет, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Проходят десятилетия, сменяются поколения, но значение Великой Победы остаётся неизменным. Это не только наша история, это нравственный ориентир, напоминающий о цене мира, о ценности единства и о необходимости беречь правду о событиях тех лет", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что 9 Мая также является живой памятью о великом подвиге народа, сумевшего выстоять перед лицом страшнейшего испытания.
"Мы с глубокой гордостью вспоминаем имена сынов чеченского народа, которые вместе со всеми народами нашей великой страны проявили доблесть и беспримерное мужество. Мовлид Висаитов, Герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов, Ваха Алиев, Маташ Мазаев, Даша Акаев и многие другие. Они — наша гордость, подвиги которых навсегда вписаны в историю", — добавил Кадыров.
Рамзан КадыровДень Победы — 2026Чеченская республика (Чечня)
 
 
