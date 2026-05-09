В Ярославле прошел военный парад

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Ярославле в честь Дня Победы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"На Советской площади в Ярославле состоялся главный праздник региона, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. В историческом центре города торжественным маршем прошли парадные расчеты Ярославского гарнизона и силовых структур", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
В шествии приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го Краснознаменного радиотехнического полка, 38-й отдельной железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области.
Евраев рассказал, что на трибунах присутствовали участники Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер - командир батареи "катюш", участник Сталинградской битвы, Алексей Никифорович Ермаков - защитник неба Тулы, труженики тыла Анатолий Андреевич Бодалев и Игорь Борисович Бровкин. Среди почетных гостей также были Герои России и Герои Труда, ветераны боевых действий и участники СВО.
"В состав моторизованной колонны вошла и техника военных лет, включая легендарные "катюши", и современные машины, которые стоят на вооружении оперативных служб и силовых ведомств. Увидеть "Машины Победы" жители смогут и в своих районах. Маршрут построен так, чтобы парад техники стал по-настоящему народным", - отметил глава Ярославской области.
Как добавил Евраев, творческая программа объединила около трехсот артистов. В торжественной части выступили хоры, танцевальные ансамбли, солисты и коллективы региона. Всего в подготовке и проведении праздника были задействованы тысячи людей: военнослужащие, волонтеры, сотрудники правопорядка, медики.