14:12 09.05.2026
В Ярославле прошел военный парад в честь Дня Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле прошел военный парад в честь Дня Победы.
  • В параде приняли участие военнослужащие различных подразделений и курсанты военного училища.
  • В состав моторизованной колонны вошла техника военных лет, включая "катюши", и современные машины.
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Ярославле в честь Дня Победы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"На Советской площади в Ярославле состоялся главный праздник региона, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. В историческом центре города торжественным маршем прошли парадные расчеты Ярославского гарнизона и силовых структур", - написал Евраев в своем канале на платформе "Макс".
В шествии приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го Краснознаменного радиотехнического полка, 38-й отдельной железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области.
Евраев рассказал, что на трибунах присутствовали участники Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер - командир батареи "катюш", участник Сталинградской битвы, Алексей Никифорович Ермаков - защитник неба Тулы, труженики тыла Анатолий Андреевич Бодалев и Игорь Борисович Бровкин. Среди почетных гостей также были Герои России и Герои Труда, ветераны боевых действий и участники СВО.
"В состав моторизованной колонны вошла и техника военных лет, включая легендарные "катюши", и современные машины, которые стоят на вооружении оперативных служб и силовых ведомств. Увидеть "Машины Победы" жители смогут и в своих районах. Маршрут построен так, чтобы парад техники стал по-настоящему народным", - отметил глава Ярославской области.
Как добавил Евраев, творческая программа объединила около трехсот артистов. В торжественной части выступили хоры, танцевальные ансамбли, солисты и коллективы региона. Всего в подготовке и проведении праздника были задействованы тысячи людей: военнослужащие, волонтеры, сотрудники правопорядка, медики.
Ярославская областьРоссияЯрославльМихаил ЕвраевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)День Победы — 2026Общество
 
 
