Краткий пересказ от РИА ИИ В Ярославле прошел военный парад в честь Дня Победы.

В параде приняли участие военнослужащие различных подразделений и курсанты военного училища.

В состав моторизованной колонны вошла техника военных лет, включая "катюши", и современные машины.

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Ярославле в честь Дня Победы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"На Советской площади в Ярославле состоялся главный праздник региона, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. В историческом центре города торжественным маршем прошли парадные расчеты Ярославского гарнизона и силовых структур", - написал Евраев в своем канале на платформе " Макс ".

В шествии приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го Краснознаменного радиотехнического полка, 38-й отдельной железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области.

Евраев рассказал, что на трибунах присутствовали участники Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер - командир батареи "катюш", участник Сталинградской битвы, Алексей Никифорович Ермаков - защитник неба Тулы, труженики тыла Анатолий Андреевич Бодалев и Игорь Борисович Бровкин. Среди почетных гостей также были Герои России и Герои Труда, ветераны боевых действий и участники СВО.

"В состав моторизованной колонны вошла и техника военных лет, включая легендарные "катюши", и современные машины, которые стоят на вооружении оперативных служб и силовых ведомств. Увидеть "Машины Победы" жители смогут и в своих районах. Маршрут построен так, чтобы парад техники стал по-настоящему народным", - отметил глава Ярославской области.